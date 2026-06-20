مدرب أمريكا: قدمنا مباراة رائعة وجماهيرنا تضاهي الأرجنتين

أشاد ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية، بأداء فريقه أمام أستراليا في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الفريق قدم مباراة قوية ونجح في السيطرة على اللقاء أمام منافس صعب.

وحقق المنتخب الأمريكي الفوز على أستراليا بنتيجة 2-0، ليواصل انطلاقته القوية في البطولة ويحسم تأهله إلى الأدوار الإقصائية، بعدما كان قد استهل مشواره بانتصار كبير على باراجواي بنتيجة 4-1.

وقال بوتشيتينو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أعتقد أنها كانت مباراة رائعة مرة أخرى، قدمنا شوطًا أول جيدًا للغاية، أعتقد أننا سيطرنا على المباراة أمام فريق صعب جدًا".

وأضاف: "رائع للغاية. كنت أقول بالأمس إن الأرجنتين لديها جماهير رائعة، لكن أعتقد أننا نضاهي الأرجنتين.. جماهيرنا، أنا سعيد جدًا من أجلهم".

وتابع: "عندما سُحبت القرعة في ديسمبر، شعرت بصعوبة المباراة، لكن أداءنا كان مذهلًا اليوم".

وتحدث المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة عن غياب كريستيان بوليسيتش، قائلًا: "كريستيان لاعب مهم بالنسبة لنا، لكننا فريق، وكان من المستحيل عليه اللعب معنا اليوم".

واختتم بوتشيتينو تصريحاته قائلًا: "بالطبع، كريستيان أحد أفضل اللاعبين في العالم، وأتمنى أن يتعافى في أسرع وقت ويساعد الفريق".

وواصل منتخب الولايات المتحدة تحت قيادة بوتشيتينو تحقيق أرقام مميزة في المونديال، بعدما فاز بمباراتين متتاليتين في كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1930، وسجل المنتخب الأمريكي 6 أهداف خلال مباراتين فقط كما ضمن التأهل إلى الأدوار الإقصائية.