رافينيا وفينيسيوس يقودان هجوم البرازيل أمام هايتي في كأس العالم

أعلن الجهاز الفني لمنتخب البرازيل بقيادة كارلو أنشيلوتي، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مواجهة هايتي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

ويستضيف منتخب البرازيل نظيره هايتي فجر اليوم السبت الموافق 20 يونيو، في تمام الساعة الثالثة والنصف صباحًا بتوقيت مصر، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا المغرب واسكتلندا.

وجاء تشكيل منتخب البرازيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: دانيلو، ماركينيوس، جابرييل، دوجلاس سانتوس

خط الوسط: كاسيميرو، برونو جيمارايش، لوكاس باكيتا

خط الهجوم: رافينيا، ماتيوس كونيا، فينيسيوس جونيور

وشهدت قائمة المنتخب البرازيلي غياب نيمار، بعدما لم يسافر مع بعثة الفريق إلى مدينة فيلادلفيا، حيث يواصل برنامجه التأهيلي في ولاية نيوجيرسي للتعافي من إصابة في عضلة الساق اليمنى.

ويسعى المنتخب البرازيلي لتحقيق الفوز الأول له في البطولة، بعدما تعادل في الجولة الافتتاحية، بينما يبحث منتخب هايتي عن تعويض خسارته أمام اسكتلندا بهدف دون رد.