المغرب تواصل التألق في المونديال وتهزم استكلندا بهدف

تغلب المنتخب المغربي على نظيره الاسكتلندي بهدف دون في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم، ليضع قدما في دور الـ 32 من البطولة.

وسجل هدف المباراة الوحيد إسماعيل الصيباري في الدقيقة الثانية، ليمنح أسود الأطلس 3 نقاط ثمينة، بعد التعادل الإيجابي في الجولة الأولى مع البرازيل بهدف لمثله.

ولم ينتظر المنتخب المغربي طويلا حتى تقدم بهدف الصيباري الذي جاء في الدقيقة الثانية وتحديدا بعد 70 ثانية من صافرة البداية، مستغلا تمريرة إبراهيم دياز ليطلق كرة قوية سكنت الشباك.

وفرض المنتخب المغربي أفضليته أغلب أوقات المباراة، لكن الأداء تراجع نسبيا في الشوط الثاني، في ظل وجود رغبة قوية من جانب المنتخب الاسكتلندي في التعديل.

واعتمد المنتخب المغربي على الهجمات المرتدة في الشوط الثاني والتي كادت تمنحه تقدما بنتيجة أكبر، لاسيما من خلال عدة فرص أبرزها من نائل العيناوي وبراهيم دياز.

ووصل منتخب المغرب إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بانتظار مباراة البرازيل وهايتي التي تقام في وقت لاحق فجر اليوم السبت.

ويكرر المنتخب المغربي بذلك انتصاره على اسكتلندا تحديدا، بعد الفوز لأسود الأطلس 3-0 في 1998.