بعثة منتخب مصر تصل إلى كندا استعدادًا لمواجهة نيوزيلندا

وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، إلى كندا قادمة من مدينة سبوكان الأمريكية، استعدادًا لخوض مواجهة نيوزيلندا ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

واستغرقت رحلة الفراعنة نحو ساعة، حيث سافرت البعثة على متن طائرة خاصة وفرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في إطار التسهيلات الخاصة بتنقل المنتخبات المشاركة خلال البطولة.

ويستعد المنتخب المصري لخوض اللقاء بهدف حصد النقاط الثلاث وتعزيز فرصه في المنافسة على التأهل للأدوار الإقصائية، بعدما استهل مشواره في المونديال بالتعادل أمام بلجيكا بنتيجة 1-1، في مباراة سجل خلالها أمان عاشور هدف الفراعنة.

ويواصل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن تجهيز اللاعبين من الناحية الفنية والبدنية، من أجل الظهور بشكل قوي أمام نيوزيلندا، في مواجهة تمثل أهمية كبيرة ضمن حسابات المجموعة السابعة.