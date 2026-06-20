الولايات المتحدة تهزم أستراليا وتحجز مقعدها في دور الـ32 بكأس العالم

حقق منتخب الولايات المتحدة فوزًا ثمينًا على أستراليا بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، ليضمن التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الرابعة على التوالي قبل جولة من نهاية المرحلة الأولى.

واستغل المنتخب الأمريكي عاملي الأرض والجمهور في مدينة سياتل، وفرض سيطرته منذ البداية، حيث نجح في تسجيل هدف التقدم بعد مرور أكثر من 10 دقائق فقط.

وجاء الهدف بعدما انطلق فولارين بالوجون خلف تمريرة من أنتوني روبنسون، وتجاوز أليساندرو تشيركاتي قبل أن يرسل الكرة أمام المرمى، لتصطدم بالمدافع الأسترالي كاميرون بورجيس وتسكن الشباك بالخطأ.

واصل المنتخب الأمريكي ضغطه بحثًا عن تعزيز النتيجة، ونجح في إضافة الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول، بعدما ارتدت تسديدة سيرجينو ديست من خارج منطقة الجزاء، ليتابع أليكس فريمان الكرة برأسه ويهز الشباك.

وفي الشوط الثاني حاول منتخب أستراليا العودة إلى اللقاء، خاصة بعد دخول ناستوري إيراكندا الذي منح الفريق نشاطًا هجوميًا، لكن محاولات لاعبي "الكنجارو" لم تكن كافية لتقليص الفارق.

وحافظ المنتخب الأمريكي على تفوقه حتى صافرة النهاية، ليحصد انتصاره الثاني على التوالي ويضمن التأهل إلى دور الـ32، بينما يحتاج المنتخب الأسترالي إلى نتيجة إيجابية أمام باراجواي في الجولة الأخيرة للحفاظ على فرصه في العبور.

وحصل أليكس فريمان لاعب الولايات المتحدة على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد أدائه المميز ومساهمته في الفوز.