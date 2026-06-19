مصرع 4 من أبناء ترسا في حادث انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة - الفيوم

لقي 3 شباب وفتاة من أبناء قرية ترسا التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم مصرعهم، اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة - الفيوم عند مدخل دهشور، أثناء توجههم إلى أماكن عملهم بمدينة السادس من أكتوبر.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين مصرع 4 أشخاص متأثرين بإصاباتهم الناتجة عن الحادث.

وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى أكتوبر تحت تصرف جهات التحقيق، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وتبين أن الضحايا هم: أمين إبراهيم محمد، وأحمد محمد علي، وأحمد محمد مصطفى، وهند علي يوسف، وجميعهم من أبناء قرية ترسا بمركز سنورس.

وأكد عدد من أهالي القرية أن الضحايا غادروا منازلهم في الساعات الأولى من صباح اليوم متوجهين إلى أعمالهم بمدينة السادس من أكتوبر، قبل أن يتعرضوا للحادث الذي أودى بحياتهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.