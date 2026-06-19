فتح أندرو جولياني، ممثل البيت الأبيض في اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2026، الباب أمام تقديم تسهيلات لبعثة منتخب إيران، خلال مشاركة الفريق في المونديال.

ولم يحصل عدد من أفراد بعثة منتخب إيران على تأشيرة دخول الولايات المتحدة الأمريكية، التي تستضيف جميع مباريات الفريق في دور المجموعات ببطولة كأس العالم، ومن بينها مواجهة مصر في الجولة الثالثة.

وقال أندرو جولياني في تصريحات نقلتها وكالة أسوشيتد برس الأمريكية: "كل شيء قابل للتغيير، ويمكن مناقشة تقديم تسهيلات لإيران، ونحن بالتأكيد نرغب في خلق منافسة نزيهة على أرض الملعب، ولهذا السبب حصل كل مدرب في الفريق على تأشيرة دخول، ولديه فرصة القدوم".

وأضاف: "يريد الرئيس الأمريكي، ترامب التأكد من أن هذه البطولة تحقق توازنًا تنافسيًا، مع ضمان عدم دخول أي عناصر مسيئة إلى البلاد، وقد فعلنا ذلك، قبل شهر من بداية البطولة".

وتابع: "القيود الحالية؟ لقد تم الاتفاق على هذا الأمر مع منتخب إيران وفيفا لأسابيع، ونوقش لأشهر، لم يطرأ أي تغيير في نهاية المطاف".

وأكمل: "بالنسبة لمباراة بلجيكا، فسيصل منتخب إيران يوم 20 من الشهر الجاري، وكما قلت، كل شيء قابل للتغيير، وسنرى كيف سارت الإجراءات في النهاية، لحسن الحظ، سارت الأمور بسلاسة في مباراة نيوزيلندا الماضية".

وواصل: "سنرى كيف ستسير الأمور، وسنرى ما سيحدث بعد ذلك، بإمكان إيران مواصلة مشوارها والتأهل، نعلم أن هناك فرصةً للعب مجددًا هنا في سياتل، بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إذا فاز كلا الفريقين بمجموعتيهما ودور الـ 32".

وأتم أندرو جولياني تصريحاته قائلًا "أما إذا احتلا المركز الثاني، فسيتأهلان إلى دالاس في الثالث من يوليو، وكما تعلمون، في بطولة كهذه، حيث تتنقل الفرق بين هذه الوجهات، فالأمور متغيرة باستمرار.. لذا يجب متابعة الوضع عن كثب".