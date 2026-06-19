موسيالا: لا أتابع الانتقادات وتركيزي فقط على مساعدة ألمانيا في المونديال

أكد جمال موسيالا، لاعب المنتخب الألماني، أنه لا يمنح اهتمامًا لما يثار حوله من آراء وتحليلات في وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أنه يتجنب متابعة تلك الأمور للحفاظ على تركيزه قبل المباريات.

ويشارك نجم بايرن ميونخ في كأس العالم 2026 بعد فترة غياب بسبب إصابة في الساق، ورغم عدم وصوله إلى كامل جاهزيته البدنية، تمكن من التسجيل خلال الانتصار الكبير لألمانيا على كوراساو بنتيجة 7-1 في الجولة الأولى.

وكانت بعض الانتقادات قد ظهرت قبل المباراة بعدما رأى يورجن كلوب وتوماس مولر أن دينيز أونديف كان يستحق البداية الأساسية، إلا أن موسيالا أكد أنه لا يشغل نفسه بمثل هذه الآراء.

وقال موسيالا: "لا أتابع ما يقوله المحللون أو ما يُكتب عني، فأنا أعرف جيدًا طبيعة كرة القدم، والأهم بالنسبة لي هو التركيز على عملي".

وأضاف: "أحاول دائمًا أن أبقي ذهني صافياً، لأن ذلك يمنحني القدرة على تقديم أفضل ما لدي داخل الملعب".

ويستعد المنتخب الألماني لمواجهة كوت ديفوار، حيث يمنحه الانتصار بطاقة العبور رسميًا إلى الدور المقبل من البطولة.