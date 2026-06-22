النائبة مروة توفيق: معايشة أبناء الشهداء داخل أكاديمية الشرطة غرست فيهم قيم الانضباط والانتماء

قالت النائبة مروة توفيق، أرملة الشهيد رامي هلال، إن تجربة معايشة أبناء الشهداء داخل أكاديمية الشرطة كانت تجربة مؤثرة للغاية.

وأضافت، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن البداية كانت عندما قال أحد الأطفال، خلال لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يريد أن يصبح «ضابطًا»، مؤكدة أن معايشة أبناء الشهداء داخل أكاديمية الشرطة غرست فيهم قيم الانضباط والانتماء.

وأوضحت أن هذا المشهد كان نقطة الانطلاق للفكرة، مشيرة إلى أن توجيه الرئيس جاء بضرورة تنظيم معايشة لأبناء الشهداء حتى يدركوا حجم تضحيات آبائهم.

ووجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية، مؤكدة أن ما تم في البرنامج كان «مجهودًا رائعًا وكبيرًا جدًا»، موضحة أنها لم تحضر المعايشة، لكنها تابعت مقاطع الفيديو التي أظهرت فخر الأطفال بآبائهم.

وأشارت إلى أن المعايشة ساعدت الأطفال على فهم نمط حياة آبائهم الشهداء داخل المؤسسة الأمنية، قائلة: «المعايشة علمتهم وعرفتهم، والنظام بقى اللي هم جايلنا بيه؛ إن هم عارفين خلاص أنا باكل في وقت كذا، وبصحى في وقت كذا، وبعمل كل حاجة بنظام معين اللي كان بابا بيعمله».

وتابعت أن القائمين على البرنامج حرصوا على غرس القيم المهنية في نفوس الأطفال، مؤكدة أن أبناءها وأبناء الشهداء عادوا من التجربة في حالة من السعادة والفخر الشديدين.

وأعلنت عن نيتها التقدم بمشروعات داخل البرلمان في دورته الجديدة لدعم أسر الشهداء بشكل أكبر، قائلة: «بإذن الله في الدورة الجديدة أكيد لازم أقدم حاجة لأسر الشهداء، لأن ده أصلًا المفروض دوري دلوقتي في البرلمان».