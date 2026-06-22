استغرب الإعلامي عمرو أديب اهتمام البعض بالحديث عن منافس مصر المحتمل في دور الـ32 ببطولة كأس العالم، رغم أن المنتخب لم يحسم تأهله بعد، وذلك في أعقاب الفوز على نيوزيلندا.

وقال، خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الإثنين: «ابلع ريقك.. إنت مكنتش قادر تمسك نفسك في بداية الماتش وإحنا مغلوبين من نيوزيلندا».

وأضاف: «فيه ناس تانية بتقول كده رضا.. إحنا كنا فين وبقينا فين.. طبعًا غلط، لازم يكون عندنا طموح، وده اللي حصل لما سجلنا هدف التعادل، وكان الكل بيجري علشان نجيب التاني ونكسب».

وأشار إلى أن اللاعب حسام عبدالمجيد تعرض لارتجاج في المخ ولم يرغب في مغادرة الملعب، معلقًا: «هي دي الروح المصرية.. محدش يقول إحنا كنا فين وبقينا فين».

واستكمل: «الجيل الحالي هو جيل ذهبي في تاريخ الكرة المصرية ولم يأتِ مثله من قبل، وهذا ما تقوله الأرقام. وحسام حسن قال لهم في غرفة الملابس: إحنا مش راجعين غير وإحنا كسبانين.. وقال لهم بعد خمس دقائق من الشوط الثاني: اللي مش هيؤدي هطلعه».

وتابع: «أنا راجل عندي 60 سنة، منهم 50 سنة فصول بايخة مع كأس العالم؛ إما منوصلش أو نوصل وآخرنا تمثيل مشرف.. لازم يكون عندنا طموح زي المغرب.. محدش يرجع للوراء سنة واحدة.. حسام حسن لازم يملأهم حبًا وطموحًا وعظمة».

وأضاف: «لن أتوقف عند كده.. رضا وكده كويس على قد كده.. التاريخ كُتب فجرًا، ولذلك أوصيكم نخلي عندنا طموح.. يعني هنخسر إيه؟».

وأشاد أديب بعزيمة محمد صلاح والتحدي الداخلي الذي يخوضه في المرحلة الحالية، وقدرته على قيادة المنتخب في هذه المرحلة العمرية، مؤكدًا أن عزيمة صلاح تكاد تضاهي عزيمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.