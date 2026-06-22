نبيل فهمي بعد اعتماده أمينا للجامعة العربية: نواجه تحديات جساما تفرض علينا تعزيز التضامن العربي وصون الأمن القومي

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، عقب اعتماد مجلس جامعة الدول العربية تعيينه في المنصب، أن الجامعة ستبقى «بيت العرب الجامع»، مشددًا على العمل من أجل أن تكون الإطار العام لبلورة الرؤى والمواقف العربية إزاء مختلف القضايا والأولويات.

وتوجه فهمي بخالص الشكر وعميق التقدير إلى قادة الدول العربية على الثقة الغالية التي منحوه إياها بتعيينه أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية.

واعتبر أن هذا الإجماع العربي الكريم ليس فقط موضع اعتزاز شخصي كبير، بل يمثل في المقام الأول مسؤولية تاريخية يحملها بكل التزام وإخلاص، في مرحلة دقيقة ومفصلية من تاريخ الأمة العربية، تواجه خلالها تحديات جسامًا وتغيرات إقليمية ودولية خطيرة ومتسارعة، تفرض على الجميع الدفاع عن المصالح العربية، وتعزيز العمل العربي المشترك، وترسيخ مبادئ التضامن بين الدول العربية كافة، واحترام سيادتها، وصون أمنها وسلامة أراضيها.

وأضاف أن هذا الإجماع يفرض عليه أيضًا ضرورة دعم وتعزيز الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة لجميع الشعوب العربية، وحسن استثمار المقومات الكبيرة والمتنوعة التي تمتلكها الأمة العربية لبلوغ المستقبل المنشود.

وأكد فهمي أن جامعة الدول العربية ستبقى «بيت العرب الجامع»، وأن العمل خلال المرحلة المقبلة سيرتكز على جعلها إطارًا فعالًا لبلورة الرؤى والمواقف العربية إزاء مختلف القضايا والأولويات، وتكثيف التشاور والتنسيق مع جميع الدول العربية للتصدي للأزمات والتهديدات التي تواجه الأمة، وتعزيز التعاون لاستغلال الإمكانات والفرص المتاحة، وتطوير المنظمة الإقليمية لمواكبة المستجدات الدولية، بما يسهم في بناء مستقبل آمن ومستقر للأمة العربية وشعوبها وأجيالها القادمة.

كما دعا الله -عز وجل- أن يوفق الجميع لما فيه خير الأمة العربية وعزتها وقوتها واستقرارها، ولما يحقق مصالح الشعوب العربية كافة.