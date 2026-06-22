أحمد أبوالغيط يوضح مشكلة أساسية واجهته خلال توليه منصب أمين الجامعة العربية

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية المنتهية ولايته أحمد أبوالغيط، إن العشر سنوات التي قضاها في المنصب كانت صعبة واتسمت بقدر كبير من عدوانية الخارج على الأمة العربية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن الأمة تعرضت أيضًا في تلك الفترة لأوضاع داخلية غير محتملة، موضحًا أن أي خلافات أو أي معوقات أمام دعم وتعزيز العمل العربي المشترك لها تأثير سلبي مباشر على فاعلية الجامعة.

وأوضح أن الكثير من الناس على مدى هذه السنوات تصوروا أن الجامعة العربية لا حاجة لها، لكنه أشار إلى أن شعوب الأمة أكثر احتياجً للجامعة لكي تعكس إرادتها.

ونوه إلى أن المشكلة الأساسية التي واجهته خلال واجهته شخصيًّا وتواجه الجامعة كذلك أن الكثير من الشعوب لا تعرف مهمة الجامعة.

وشدد على أن الجامعة العربية هي صوت للعرب، وهي كذلك جهاز لتنسيق السياسات، ولا تعمل فقط في القطاع السياسي ولكن لها أبعادًا كثيرة في حياة الحكومات والدول والشعوب.

ونوه إلى أن الجامعة لها بعد اجتماعي واقتصادي وشبابي وأسري، وبالتالي فالجامعة العربية مهمة ومطلوبة، وأن كل تحتاجه هو أن يعي الجميع ما هي مهمة الجامعة.

وتابع: «إذا عرفنا مهمة الجامعة نستطيع أن نتفهم ظروفها.. الجامعة العربية دائمًا ما تكون حصيلة المواقف الجماعية للدول، وإذا الدول لم تتفق فالجامعة تصبح مشلولة، وكان هناك الكثير مما شلّ الجامعة العربية خلال هذه السنوات».

واستكمل: «النعمة التي أصبغها علينا الله خلال هذه السنوات أننا نجحنا في الحفاظ على الجامعة العربية لكي تكون أداة للعرب في المستقبل».