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عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على جثة شاب بجوار محول كهرياء في منطقة المعصرة، ونُقل لمشرحة المستشفى وحرر محضر بالواقعة.

كانت البداية عندما تلقت غرفة العمليات بالقاهرة بلاغا أفاد بالعثور على جثة شاب، وانتقلت القوات لمكان الواقعة بناء على تعليمات اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بالانتقال والفحص استمع رجال المباحث لشهود العيان وتم تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أن الشاب لقي مصرعه أثناء محاولته سرقة علبة كهرباء، حيث تعرض لتيار كهربائي قوي أودى بحياته في الحال.