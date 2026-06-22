ترامب: إيران ستوافق على عمليات تفتيش واسعة النطاق لبرنامجها النووي

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن إيران ستوافق مستقبلاً على عمليات تفتيش واسعة النطاق ورقابة طويلة الأمد على برنامجها النووي.

وقال ترامب، في تدوينة عبر منصة «تروث سوشيال»: «الجميع يدرك جيدًا أن إيران ستوافق مستقبلًا على عمليات تفتيش واسعة تهدف إلى النزاهة النووية لفترة طويلة».

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتواصل فيه المباحثات بين الوفدين الأمريكي والإيراني في منطقة بورجنشتوك بسويسرا، وسط توقعات ببلورة تفاصيل بنود مذكرة التفاهم السابقة بين الطرفين.

وكانت الولايات المتحدة وإيران قد عقدتا، الأحد، محادثات في منتجع بورجنشتوك السويسري، في إطار ما يعرف بـ«مذكرة تفاهم إسلام آباد»، التي تهدف إلى إنهاء الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.

وبحسب الوكالة، أعلنت إيران والولايات المتحدة في 14 يونيو الجاري التوصل إلى تفاهم من 14 بندًا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات عبر الحوار والمفاوضات.

وأضافت أن مذكرة التفاهم، المعروفة باسم «تفاهم إسلام آباد»، دخلت حيز التنفيذ في 18 يونيو الجاري، بعد توقيعها إلكترونيًا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ويتضمن التفاهم، بحسب الوكالة، بنودًا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.