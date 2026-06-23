عضو اتحاد الكرة يكشف كواليس طلب حسام حسن لأغنية «يا حبيبتي يا مصر» قبل مواجهة نيوزيلاندا

تحدث طارق أبو العنين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري على فوز منتخبنا الوطني على نيوزيلندا وتصدر المجموعة السابعة في كأس العالم.
وقال أبو العنين في تصريحات تلفزيونية: "مبروك لشعب مصر العظيم ومباراة نيوزيلندا كانت تاريخية من أول دقيقة والاستاد كان ملون بالأحمر والجماهير المصرية سيطرت على الملعب".
وأضاف: "النشيد الوطني كان يرج أرجاء الملعب في كندا وشعرنا أننا نلعب في مصر وبين شوطي المباراة كان هناك حديث قوي بين اللاعبين".
وتابع: "محمد صلاح والتوأم تحدثوا مع اللاعبين بين شوطي المباراة على ضرورة الفوز على نيوزيلندا وإسعاد الشعب المصري وبالفعل كانوا رجالا وقدموا مباراة كبيرة".
وأكد: "حسام حسن يتفائل بأغنية ياحبيبتي يامصر وهو من طلب إذاعتها في الملعب وكانت تهز أرجاء الاستاد".
واختتم: "بعد كأس العالم سيكون هناك جلسة مع التوأم للاتفاق على التجديد".