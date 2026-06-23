عضو اتحاد الكرة يكشف كواليس طلب حسام حسن لأغنية «يا حبيبتي يا مصر» قبل مواجهة نيوزيلاندا

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تحدث طارق أبو العنين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري على فوز منتخبنا الوطني على نيوزيلندا وتصدر المجموعة السابعة في كأس العالم.

وقال أبو العنين في تصريحات تلفزيونية: "مبروك لشعب مصر العظيم ومباراة نيوزيلندا كانت تاريخية من أول دقيقة والاستاد كان ملون بالأحمر والجماهير المصرية سيطرت على الملعب".

وأضاف: "النشيد الوطني كان يرج أرجاء الملعب في كندا وشعرنا أننا نلعب في مصر وبين شوطي المباراة كان هناك حديث قوي بين اللاعبين".

وتابع: "محمد صلاح والتوأم تحدثوا مع اللاعبين بين شوطي المباراة على ضرورة الفوز على نيوزيلندا وإسعاد الشعب المصري وبالفعل كانوا رجالا وقدموا مباراة كبيرة".

وأكد: "حسام حسن يتفائل بأغنية ياحبيبتي يامصر وهو من طلب إذاعتها في الملعب وكانت تهز أرجاء الاستاد".

واختتم: "بعد كأس العالم سيكون هناك جلسة مع التوأم للاتفاق على التجديد".