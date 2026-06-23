شقيق زيكو: لم نتوقع مشاركته في كأس العالم

أكد عبد الرؤوف، شقيق مصطفى زيكو نجم منتخب مصر، أن الأسرة تعيش حالة من السعادة الكبيرة بعد المستوى المميز الذي يقدمه اللاعب مع الفراعنة في كأس العالم 2026.

وقال عبد الرؤوف في تصريحات تلفزيونية : “الحمد لله بنعيش أسعد لحظات حياتنا بسبب تألق شقيقي في المونديال، ولم نتوقع مشاركته في البطولة بهذا الشكل، لكن ربنا أكرمنا والحمد لله على كل شيء.”

وأضاف أنه حرص على التواصل مع مصطفى زيكو وقائد المنتخب محمد صلاح عقب المباراة، من أجل تهنئتهما على الفوز المهم الذي حققه المنتخب.

واختتم تصريحاته قائلاً: “الحمد لله على فوز منتخب مصر أمام نيوزيلندا وتحقيق أول فوز تاريخي للفراعنة في كأس العالم، بالإضافة إلى تصدر المجموعة، ونتمنى استمرار النتائج الإيجابية خلال المباريات المقبلة.