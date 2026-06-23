توقفت مباراة منتخبي فرنسا والعراق لمدة 30 دقيقة بسبب سوء الأحوال الجوية، خلال المواجهة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وجاء قرار إيقاف المباراة بشكل مؤقت حفاظًا على سلامة اللاعبين والجماهير، في ظل الظروف الجوية غير المستقرة التي شهدها ملعب اللقاء.

وقبل التوقف، أنهى منتخب فرنسا الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد سجله النجم كيليان مبابي في الدقيقة 14، بعدما فرض الديوك أفضلية نسبية على مجريات اللعب أمام المنتخب العراقي.

ويسعى المنتخب الفرنسي لمواصلة نتائجه القوية بعد فوزه على السنغال بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى، بينما يبحث منتخب العراق عن العودة في النتيجة وإنعاش آماله في المنافسة على بطاقة التأهل، بعدما استهل مشواره بخسارة أمام النرويج بنتيجة 4-1.

ومن المنتظر استئناف المباراة عقب تحسن الأحوال الجوية واستيفاء إجراءات السلامة المعتمدة من اللجنة المنظمة للبطولة.