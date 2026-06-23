أحمد سعد: منتخب مصر نزل الشوط التاني أمام نيوزيلندا بروح تانية وبدأت الهندسة

عبّر الفنان أحمد سعد عن سعادته الكبيرة بأداء منتخب مصر الأول لكرة القدمة أمام نظيره النيوزيلندي، قائلًا: “أنا بحب مصر أوي، لكن الواحد بيبقى مستني لحظات زي دي علشان يعرف بيحبها قد إيه.. مصر بتجمعنا”.

وأضاف "سعد" عبر برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة "MBC مصر"، أمس الاثنين، أن الجميع اجتمع على حب مصر، مشيرًا إلى أن المنتخب قدم أداءً قويًا وروحًا مختلفة خلال الشوط الثاني من المباراة.

وتابع أنه توقع نتيجة المباراة مسبقًا وهي 3-1 لصالح مصر، لافتًا إلى أنه عندما بدأ الشوط الأول وتحقق الهدف الأول لصالح نيوزيلندا ظل يتابع قائلاً: "بدأت أمسك التليفون وأقعد أسبح، فضلت شوية مش قادر أصدق بس قلت هنكسب وهنشد أكتر".

وأشار إلى أن الفريق المنافس لم يكن سهلًا، خاصة مع الإمكانيات البدنية للاعبيه، إلا أن المنتخب المصري ظهر بشكل مختلف في الشوط الثاني ونجح، مردفًا: "نزلنا الشوط التاني ناس تانية وروح تانية، وبدأت الهندسة، وبدأت الناس تفرح وتهيص".

وكشف أنه سافر من الولايات المتحدة الأمريكية إلى كندا لحضور المباراة، كما أنه ارتبط بحفل غنائي في نفس المنطقة قبلها بيوم، موضحًا أنه حرص على التواجد لدعم المنتخب من المدرجات.

وتحدث عن تواصله مع قائد المنتخب الوطني اللاعب محمد صلاح عقب المباراة، مؤكدًا أنه حرص على تهنئته، وقال له مازحًا: “أوعوا تكونوا فاكرين إنكم بتلعبوا لوحدكم.. أنا بلعب حواليكم”.

وأعرب عن فخره بتحقيق إنجاز فني جديد، بعدما أصبح أول مطرب عربي يحيي حفلًا كامل العدد على مسرح دولبي في لوس أنجلوس، الذي يستضيف جوائز الأوسكار، مردفًا أنه لم يكن يصدق أنه يقف مسرح بهذا الحجم والمكانة.

وحقق منتخب مصر قفزة في التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعدما تقدم 3 مراكز عقب فوزه على نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وتمكن "الفراعنة" من تحقيق الفوز على منتخب نيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة في البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر جدول ترتيب المجموعة السابعة، مواصلًا مشواره بقوة نحو التأهل إلى الدور التالي.