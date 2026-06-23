 محمود الليثي: المهرجانات جزء من الغناء الشعبي.. وقدّمت أول مهرجان في 2005 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محمود الليثي: المهرجانات جزء من الغناء الشعبي.. وقدّمت أول مهرجان في 2005

منى حامد
نشر في: الثلاثاء 23 يونيو 2026 - 3:00 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يونيو 2026 - 3:00 ص

ردّ الفنان محمود الليثي، على تساؤل الإعلامي عمرو أديب حول بعض أعضاء فرقته، ومنادته لهم أثناء الغناء، قائلًا: «أبو السيد دا المنتج وعبدالسلام بتاع الأورج».

وقال خلال تصريحات على برنامج «الحكاية»، المذاع عبر قناة «mbc مصر»، مساء الإثنين، إنه يعمل مع عازف الأورج عبدالسلام، منذ أغنية «عم يا صياد»، مضيفًا:«دا أخويا الموسيقار دا حبيبي دا عشق دا اللي طلعنا مع بعض أنا هو من ساعة عم يا صياد».

وتطرق الليثي إلى الفرق بين الغناء الشعبي والمهرجانات، موضحًا أن الأخيرة تُعتبر جزءًا من الغناء الشعبي.

وذكر أن قدّم أول مهرجان شعبي في عام 2005، قائلًا:«أول مهرجان اتعمل اتعمل على الشريط بتاعي سنة 2005 اسمه عصفورين».

 


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