الكاتب عمرو محمود ياسين: محمود ياسين جونيور مجتهد ويسعى ليكون الأفضل

قال الكاتب والسيناريست، عمرو محمود ياسين، إن نجله محمود عمرو ياسين (محمود ياسين جونيور)، مجتهد جدًا ويسعى لإثبات ذاته، مضيفًا:« محمود ربنا يحفظه ويحميه هو مجتهد جدًا جدًا وعنده رغبة إن هو يعمل شيء وهو سخن».



وأضاف خلال تصريحات على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء الإثنين: «أنا عاجبني أوي في محمود أنه عاوز يبقى أحسن حاجة ومش باصص إن أنا عاوز أمثل لأ أنا عايز أبقى أهم واحد».

ولفت إلى إدراك نجله لثقل اسم الفنان الراحل محمود ياسين، مضيفًا: «هو عارف ومدرك قيمة وأهمية الاسم اللي هو شايله»، ومازحًا «أنت كمان بتكت لي نفسك محمود ياسين دا أنت شغلانتك طين».

وتحدث عن ابنته عاليا، قائلًا: «عاليا طيبة جدًا وحنينية جدًا وهي في ظهري دائمًا وفي ظهر مامتها كل الوقت فأنا صعب إن أنا أشوفها بتبعد عني بصراحة».

ونوّه إلى امتلاك ابنته لموهبة تمثيلية وغنائية كبيرة، وعزوفها عن دخول عالم الفن كممثلة بسبب مشاركتها بتجربة وهي صغيرة، موضحًا: «هي جربت تجربة كدا مع عمر محمد رياض ابن عمتها حاجة للجامعة قالت لي توبة والحاجة التانية مبتحبش الشهرة».

وعبّر عن سعادته لعزوفها عن العمل كممثلة، قائلًا: «الحمد لله إن هي مش منسجمة لأن أنا بشفق على أي حد عاوز يمثل ».

ونوّه إلى العقبات التي يواجهها الفنان، ومنها صعوبة تحقيق الأمان المادي إلا لنجوم الصف الأول، بالإضافة إلى أن تعدد العوامل المحددة لنجاح الممثل أو فشله، معلقًا: «أي حد يجي يقول لي أنا عاوز أمثل أقول له ليه يا حبيبي متخليك كدا ما أنت حلو».

واردف أنه سيتقمص شخصية الفنان عادل إمام في فيلم «عريس من جهة أمنية» عند التعامل مع زوج ابنته، مضيفًا أنه يجب أن يكون من مشجعي النادي الأهلي، ومازحًا: «هنقعد هو بيشجع نادي وأنا بشجع نادي والبنت تروح في النص».

وأكمل: «أنا بهزر طبعًا علشان الناس بتاخد الحاجات دي زملكاوي مش زملكاوي المهم إن هو يكون إنسان كويس إحنا طبعًا بنقول دا من باب الهزار».

وذكر أنه لن يرضى بزواج ابنته بعيدًا عنه، قائلًا:«لو ضروري إن هو مش هيبقى معايا في نفس الكمبوند يبقى في كمبوند جنبي».

https://www.facebook.com/reel/870847362238889