كشف الإعلامي طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، عن موقف النقابة بشأن إمكانية إقرار "بدل تكنولوجيا" لأعضاء النقابة أسوة بنقابة الصحفيين.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "تحت الشمس" عبر فضائية "الشمس": "نحن نفكر في ذلك"، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة مراعاة "حمرة الوجه" وتوقيت الطلب في ظل انشغال الدولة بتنفيذ مشروعات قومية كبرى في كل مكان.

وتابع: "لا يصح أن الدولة تقوم مشروعات قومية وتنفق هنا وهناك، وأنا أذهب أثقل وأطلب بدل للإعلاميين؟ لكنه كان كان في تخطيطي القادم، أن أعظم موارد النقابة مثلما أدرتها ذاتيا ولم أطلب جنيها من الخزانة العامة للدولة، ولم أثقل كاهل الدولة رغم أنني لو طلبت سآخذ، ولكن عزت عليَ نفسي أنني أثقل كاهل الدولة وأطلب أموالا منها".

وأشار إلى أن استمراره في منصبه لمدة 10 سنوات يعود إلى قدرته ومجلسه على الإدارة الاقتصادية الحكيمة، لافتا إلى أن العمل جار يوميا لتنقيح جداول الجمعية العمومية، وسبقها إيقاف القيد لمدة عام كامل لضمان الصرامة في تنفيذ القانون.

ونوه أن إجمالي العضويات 1700 عضوية، بالإضافة إلى 1300 تصريح مزاولة، موضحا أن عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت والترشح يترواح ما بين 1300 إلى 1400 عضو.

وأشار إلى عدم خوضه الانتخابات المقبلة، موضحا أن القانون رقم 93 لسنة 2016 ينص على عدم خوض المجلس الأول التأسيسي لأول انتخابات تجرى.

وأرجع ذلك إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية، قائلا: "ليس من الضروري أن أكون أنا الموجود، فأنا ابن المهنة وهدفي خدمتها، وأنا أسعد شخص وأنا أنهي هذه المهمة، تواصل معي يمكن حوالي 200 شخص، وأنا قلت كل من يرى في نفسه القدرة فليترشح".