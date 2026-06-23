نشأت الديهي: حسام حسن لم ينل حقه في تدريب المنتخب إلا بعد حديث الرئيس السيسي عن المدرب الوطني

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بأداء المنتخب الوطني بعد تحقيق الفوز على نظيره النيوزلندي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم 2026.

وقال خلال برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، "المنتخب الوطني حقق انتصار تاريخي ولعب بأداء هجومي وجمل تكتيكية واللاعيبة ببيلعبوا كرة على الارض، لم أكن أتخيل أن المنتخب ينتقل من شوط عقيم إلى شوط ولا أروع ولا أجمل".

وأضاف: "استمتعنا بمباراة تاريخية فيها كل ألوان السعادة الرياضية والنجاح الكروي فيها مهارات واحترافية في التدريب وتغييرات رائعة وفيه روح يبثها كابتن حسام".

وتابع: "الحقيقة حسام حسن لازم يأخذ فرصة لتدريب المنتخب ولكن لم يأخذ حقه إلا لما الرئيس السيسي اتكلم وقال هو احنا لازم نجيب الخواجة! ممكن نجيب مدرب وطني".

واستطرد: "شوفنا أداء رجولي ومشرف واللاعيبة كانو بيلعبوا زي البرازيل وحسام حسن كان لازم ياخد فرصة لتدريب المنتخب، والرياضة يا جماعة محتاج إعادة نظر في إدارتها".

ووجه التهنئة إلى المصريين، قائلا: "مبروك لمنتخبنا اللي فرحنا وشرفنا وجعلنا في حالة فخر، المنتخب أسعد كل المصريين كل المصريين كانوا على قلب رجل واحد بيرفعوا كف الضراعة بعد أداء عقيم في الشوط الأول".

وأضاف: "الشوط الثاني كان منتخب ثاني بروح ثاني ولأول مرة ينجح المنتخب في تحقيق أول نصر له عبر تاريخه وبثلاثية سوف تُحفر في ذاكرة تاريخ المصريين".

وتابع: "المباراة كانت تاريخية والظرف المحيط بالمباراة كانت تاريخية ومن حق الشعب المصري أن يفرح والناس منتظرة انتصار من هذا النوع".

واختتم: "اكتشفت أن كرة القدم أهم مما أظن، كرة القدم هذه اللعبة العالمية الاشهر فعلا تجمع القلوب والعقول وبتخلي كل الناس على اختلاف مشاربهم على قلب رجل واحد، وأنا اكتشفت أن كرة القدم أهم مما يظن حتى القائمين عليها".