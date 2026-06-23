تيليجراف: دوكو يغادر معسكر بلجيكا لحضور ولادة ابنه قبل مواجهة نيوزيلندا

كشفت صحيفة "تيليجراف" البريطانية أن جيريمي دوكو، جناح منتخب بلجيكا، غادر معسكر منتخب بلاده المشارك في كأس العالم 2026، من أجل التواجد بجانب أسرته خلال ولادة ابنه.

وذكرت الصحيفة أن دوكو سافر إلى العاصمة الإنجليزية لندن بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني والطبي للمنتخب البلجيكي، عقب التشاور بشأن حالته وظروفه العائلية.

وأضاف التقرير أن اللاعب تلقى أنباء قبل وقت قصير من مواجهة بلجيكا أمام إيران، تفيد باقتراب موعد الولادة، ما دفع الاتحاد البلجيكي إلى السماح له بمغادرة المعسكر مؤقتًا.

وأشارت "تيليجراف" إلى أن دوكو من المنتظر أن يعود إلى الولايات المتحدة مساء الثلاثاء، لاستئناف تدريباته مع المنتخب استعدادًا للمواجهة الحاسمة أمام نيوزيلندا.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب مجددًا إلى مقر إقامة المنتخب البلجيكي في مدينة سياتل، قبل خوض الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ويستعد منتخب بلجيكا لملاقاة نيوزيلندا صباح السبت المقبل الموافق 27 يونيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة السابعة في كأس العالم 2026.