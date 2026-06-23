مصر والكويت تؤكدان رفض تهجير الفلسطينيين وضرورة وقف إطلاق النار في غزة

التقى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الإثنين، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية المستأنفة الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المنعقدة بالعاصمة الأردنية عمّان.

وعكس اللقاء عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين مصر والكويت، وما تشهده من زخم متواصل على مختلف المستويات، حيث أكد الوزيران الحرص على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، والبناء على النتائج الإيجابية للزيارات والاتصالات رفيعة المستوى المتبادلة بين البلدين خلال الفترة الماضية.

كما أكد الجانبان أهمية مواصلة العمل المشترك لدفع أطر التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة بين البلدين الشقيقين، فضلًا عن أهمية الإعداد الجيد لعقد الدورة الرابعة عشرة للجنة المصرية - الكويتية المشتركة في دولة الكويت خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في الارتقاء بمستويات التعاون بين البلدين.

وشهد اللقاء تبادلًا للرؤى بشأن التطورات الإقليمية الراهنة، حيث أكد الوزيران أهمية تكثيف التشاور والتنسيق العربي إزاء التحديات التي تشهدها المنطقة، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، ويعزز قدرة الدول العربية على التعامل مع الأزمات والتحديات المشتركة.

كما تناولا مستجدات الأوضاع في المنطقة، وشددا على أهمية الحفاظ على أمن الخليج واستقراره باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مؤكدين أهمية الالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وبحث الجانبان كذلك تطورات القضية الفلسطينية، مؤكدين ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية، ورفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، والعمل على تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.