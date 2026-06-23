أشاد رالف رانجنيك، المدير الفني لمنتخب النمسا، بالأداء الذي قدمه لاعبوه أمام الأرجنتين رغم الخسارة بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026.

وقال رانجنيك في تصريحات لشبكة "Magenta TV": "كان بإمكاننا تحقيق نتيجة أفضل، لكن بشكل عام قدم الفريق الأداء الذي خططنا له تمامًا، وأظهر اللاعبون جرأة وشجاعة كبيرتين طوال المباراة".

وأضاف: "كنت أرغب في رؤية المزيد من الجرأة في بعض المواقف، وربما محاولة التسديد من خارج منطقة الجزاء في مناسبة أو اثنتين، خاصة أننا صنعنا فرصًا جيدة خلال الشوط الأول".

وتابع مدرب النمسا: "أعتقد أننا نفذنا الكثير من الأمور بشكل جيد أمام منتخب قوي مثل الأرجنتين، لكننا لم ننجح في استغلال الفرص التي أتيحت لنا".

واختتم تصريحاته قائلًا: "الطريقة التي استقبلنا بها الهدف الثاني من هجمة مرتدة كانت محبطة للغاية، لكن إذا نظرنا إلى المباراة بشكل عام، أرى أن الفريق قدم أداءً جيدًا ويستحق الإشادة".

وكان ليونيل ميسي قد سجل هدفي الأرجنتين ليقود منتخب بلاده للفوز والتأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.