محمود مسلم: حسام حسن قدم أداء ممتعا وأعاد للمنتخب الروح التي افتقدناها

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، إن المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن قدّم أداءً ممتعًا مع المنتخب، مشيرًا إلى أن تقييمه يجب أن يكون متوازنًا بعيدًا عن الضغوط والانتقادات غير المنصفة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين: "عندنا مدرب قدير لا بد أن نثق فيه، لأنه قدر أن يصنع أداء ويدمجه ويخلق الروح التي كنا نفتقدها".

وتابع: "عندنا مدرب يثبت كل يوم أن عنده روح وعنده وطنية وأنه بيشوف العلم يبكي ويسمع النشيد يبكي، وعينه على جماهير مصر، أنت لا تملك إلا أنك تتأثر جدا".

وواصل: "حسام حسن قدم أداءً ممتعًا، وكثيرون يلومونه على الشكل والتكتيك، لكننا ضمنّا الصعود، وممكن نصعد أول بدون نتيجة الآخرين بعد الفوز على إيران".

واستطرد: "من وجهة نظري لا يجب إخراج محمد صلاح من الملعب، لكن حسام حسن هو الأكثر دراية"، مشيرًا إلى أن المنتخب يعيش حالة إيجابية في الوقت الحالي".

وأردف: "نفسنا اتفتحت، ونفسنا هذا المنتخب يكمل، إحنا بقينا موجودين ومؤثرين"، مشددًا على أهمية استثمار النجاحات الرياضية في تعزيز الانتماء لدى الشباب.

وأشار إلى إن المرحلة الحالية تمثل فرصة لتعميق روح الولاء والانتماء لدى الأجيال الأصغر التي لم تعاصر الأغاني والرموز الوطنية القديمة.

وأكمل: "هذه فرصة لاستعادة الروح الوطنية والتأكيد على التحدي، ويا رب دائمًا يكون هناك إنجازات في كل المجالات وليس كرة القدم فقط".

وشدد أن حسام حسن ليس شخصية عادية في الكرة المصرية، موضحًا أنه من القلائل الذين جمعوا بين اللعب والتدريب، وله دور في صناعة العديد من القصص الكروية داخل الأندية المصرية.