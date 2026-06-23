عمرو أديب بعد فوز مصر بأولى مبارياتها بكأس العالم: حسام حسن حقق إنجازًا لم يُحققه مدرب مصري من قبل

وجّه الإعلامي عمرو أديب، رسالة للمواطنين بعد فوز المنتخب المصري على نظيره النيوزيلندي في الجولة الثانية من المجموعة السابعة لكأس العالم 2026، بنتيجة 3-1، قائلًا: «ارجوكم أتوسل إليكم شموا قوة شوية».

ودعا خلال تصريحات على برنامج «الحكاية»، المذاع عبر قناة «mbc مصر»، مساء الإثنين، المواطنين للإحساس بالفخر بهذا الإنجاز، بعيدًا عن دعوات التواضع وغيرها.

وقال: «أنا عارف في حد إيه يقولك إيه من تواضع لله وطب خلينا كدا لا لا حس إنت عملت أي حس بنفسك شوف شكلك على الأرض يا راجل».

وأكمل: «دا البرازيل كانت بتلعب امبارح شوف شكلك وأنت بتلعب شوف نقلك شوف الدفاع بتاعك شوف الروح شوف القوة بص على حسام حسن» .

ورأى أن الكابتن حسام حسن حصل على كامل حقوقه بعد المباراة فجر اليوم، قائلًا:«على فكرة حسام لم يأخذ حقه إلا الآن حساب حسام وصل النهاردة الفجر»، ومضيفًا: «الشيء اللي كان المفروض نديه له هو خده النهاردة الفجر».

وذكر أن الكابتن حسام حسن حقق إنجازًا لم يُحققه أي مدرب مصري سابقًا، بتحقيق فوز مصر الأول بمبارة بكأس العالم، معلقًا:«استطاع أن يحقق شيء لم يحققه مدرب مصري من قبل حسام حسن حط دا كدا بالنيون فارجوكم ياجماعة انتهزوا اللحظة انتهزوا الفكرة».



وفاز المنتخب المصري على نظيره النيوزيلندي بنتيجة 3-1، فجر الإثنين، في الجولة الثانية من المجموعة السابعة لكأس العالم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، متقدمًا على إيران وبلجيكا اللذين يمتلكان نقطتين لكل منهما، فيما يحتل منتخب نيوزيلندا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.