أُصيب 15 شخصًا، بينهم أفراد من الحماية المدنية ومدنيون، إثر الحريق الذي اندلع، اليوم الإثنين، داخل ثلاثة مصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الأزهر لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل مع الحادث والحد من امتداد النيران إلى المناطق المجاورة.

وتنوعت الإصابات بين حالات اختناق وكسور وجروح وحروق، حيث أصيب كل من: حسن طه الخولي (35 عامًا)، ومحمد حسني عبدالخالق (33 عامًا)، ومحمد عبدالرحمن الحديدي (17 عامًا)، ومحمود محمد سامي (27 عامًا)، وإيهاب المتوكل المساوي (22 عامًا).

كما أُصيب نبيل ناجي النجيري (23 عامًا) باشتباه كسر في الساق اليسرى، وعبدالرحمن عبدالهادي محمد (22 عامًا) بحالة اختناق، ومحمد رمضان محمد رخا (22 عامًا) باشتباه كسر في القدم اليسرى، وأحمد عيد عبدالرحمن (15 عامًا)، وعاصم أحمد دعيدر (17 عامًا) باشتباه كسر في الذراع اليسرى وما بعد الارتجاج.

وأُصيب أيضًا عماد عبدالله الخياري (29 عامًا)، نقيب بالدفاع المدني، ومحمد محمود حسن (24 عامًا)، ملازم أول، بحالتي اختناق، وتم إسعافهما وغادرا المستشفى.

كما أُصيب علاء محمود مصطفى فياض (25 عامًا) بجرح قطعي في اليد اليسرى، وتم إسعافه وغادر المستشفى، فيما تعرض هاني محمود عوض (45 عامًا) لحالة اختناق وغادر بعد تلقي العلاج.

وأصيب مصطفى فتحي محمد جاد (34 عامًا) بحروق من الدرجة الأولى في القدمين.

وتواصل قوات الحماية المدنية أعمال التبريد والسيطرة على آثار الحريق، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب اندلاع النيران.