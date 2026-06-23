وزير الخارجية يلتقي نظيره المغربي في عمّان لبحث التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية

التقى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة الـ165، المنعقدة بالعاصمة الأردنية عمّان.

وأكد الوزير عبدالعاطي، خلال اللقاء، خصوصية العلاقات الثنائية والروابط التاريخية التي تجمع مصر والمغرب، مشددًا على الحرص على مواصلة تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين.

وأشاد وزير الخارجية بمخرجات الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية - المغربية، وما أسفرت عنه من نتائج تسهم في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يدعم مسارات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

وعلى الصعيد الإقليمي، شهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مستجدات القضية الفلسطينية والتطورات في كل من السودان وليبيا، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز العمل العربي والإفريقي المشترك للتعامل مع التحديات الراهنة وتحقيق المصالح المشتركة.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية المغربي اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية التي تجمعها بمصر، معربًا عن حرص المملكة المغربية على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.