قالت دان آدم، زوجة المدير الفني للمنتخب الوطني الكابتن حسام حسن، إن العميد كان يحلم بتولي المهمة الفنية للفراعنة منذ فترة طويلة.

وتابعت خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد" : "أنا 11 سنة مع حسام، قبل ما يتولى مهمة المنتخب، كان يقول لي: أنا حتى ممكن اشتغل ببلاش، حاسس أني ممكن أعمل حاجة لبلدي، 11 سنة كان يسعى لهذا الهدف".

وأضافت أن نجاح حسام حسن يعود إلى شخصيته التي لا تعرف اليأس، قائلة: "حسام لديه إصرار غير عادي، إذا فشلت أي مهمة يكرر المحاولة مرة واثنتين وخمس لغاية ما يعرف الطريقة التي ينجح بها ويصل لهدفه".

وأعربت عن تفاؤلها بمسيرة الفراعنة في المونديال وتجاوز عقبة منتخب إيران في المباراة المقبلة يوم السبت المقبل.

وأوضحت موقفها من بعض الانتقادات التي توجه للكابتن حسام حسن، مشيرة إلى أنها لا تنزعج من النقد لكن بعض الأحيان "يكون به تطاول".

وشددت في الوقت ذاته على رفضها لـ "التطاول"، قائلة: "انتقد براحتك في الكورة، إحنا عندنا 110 ملايين محلل، لكن التطاول عيب، انتقد ووصل المعلومة باحترام".

وأكدت أن الوقت الراهن وقت "الدعم والمساندة" وليس وقت النقد، خاصة واللاعبون في الملعب، متابعة: "اللي حصل امبارح لوحده يعرفنا إن حسام فعلا ربنا معاه ووفقه، وإنه الحمد لله عارف بيعمل إيه.. فادوا له فرصة، هو يحتاج فقط للمساندة والثقة".

وأشارت إلى أن هناك علاقة "محبة وثقة" تجمعه بقائد المنتخب الوطني محمد صلاح، قائلة: "حسام والكابتن إبراهيم، والكابتن محمد صلاح الثلاثة بصراحة داعمون جدا ويتمنون أن يصنعوا شيئا هم واللاعبون كلهم.. ومساندون جدا اللاعبين، عايزين نجيب كأس العالم".

ولفتت إلى امتلاكه "موهبة عبقرية" في اكتشاف النجوم، مشيرة إلى اعتماده على بعض اللاعبين من الدرجة الثانية لم تتجاوز قيمتهم 5000 جنيه، خلال مسيرته التدريبية بنادي المصري، والوصول بهم إلى بطولة الكونفيدرالية.