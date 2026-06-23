 الفنان محمود الليثي يتحدث عن كواليس أغنية «عم المجال» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الفنان محمود الليثي يتحدث عن كواليس أغنية «عم المجال»

منى حامد
نشر في: الثلاثاء 23 يونيو 2026 - 2:54 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يونيو 2026 - 2:54 ص

كشف الفنان محمود الليثي، عن كواليس أغنية «عم المجال»، قائلًا إنه كان من المقرر تقديمها بلحن آخر، لم يوفق بالحصول عليه.


وقال خلال تصريحات على برنامج «الحكاية»، المذاع عبر قناة «mbc مصر»، مساء الإثنين: «الغنوة دي كان في ليا غنوة تانية معمولة على لحن وربنا يعني مكرمنيش وخدت اللحن دا».

وأضاف أنه اتجه مع كاتب الأغنية يوسف الجوكر، للموزع الموسيقي باسم منير، لإعطاءه كلمات الأغنية ليُحدد لحنها.

وأكمل: «رحت خذت الكلام بتاع الغنوة لأن الكلام بتاعنا ورحت حاطه على المزيكا اللي عند الأستاذ باسم ورحت عامل اللي باعني براحته كان بتاع مصلحته».




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