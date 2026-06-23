طارق علام: قضيت 3 ساعات بعد مباراة المنتخب ونيوزيلندا أتابع كيف يحب العالم مصر

قال الإعلامي طارق علام أن الأهم من توقعات نتائج مباريات منتخب مصر الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم هو رفع سقف الطموحات والأحلام، مشيرًا إلى أنه توقع فوز المنتخب بنتيجة 3-1، أمام نيوزيلندا وهو ما حدث بالفعل، معربًا عن سعادته الكبيرة بالأداء والنتيجة.

وأضاف "علام" عبر برنامج "من ماسبيرو" على القناة الأولى، أمس الاثنين، أنه تابع المباراة من منزله، وقضى نحو 3 ساعات بعد انتهائها يتابع ردود الأفعال في الوطن العربي والولايات المتحدة الأمريكية، وكيف يحب العالم مصر، مؤكدًا أن أكثر ما أسعده هو حجم الحب والتقدير الذي تحظى به مصر لدى الشعوب المختلفة.

وأشار إلى فرحة المصريين وتوحدهم خلف علم واحد، داعيًا المواطنين والشباب إلى حب بلدهم والاستمتاع باللحظات الإيجابية، مشيدًا بدور المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن، مؤكدًا أن ما حققه ساهم في إصلاح الكثير من الأمور داخل الكرة المصرية.

وعن توقعاته للمباريات المقبلة، قال إن مواجهة مصر المقبلة مع إيران ستكون صعبة، مرجحًا فوز المنتخب بنتيجة 2-1، أو 1-0، كما توقع أن تنتهي مباراة بلجيكا ونيوزيلندا بالتعادل 1-1 أو بفوز بلجيكا 1-0.

وأعرب عن أمله في أن يتصدر المنتخب المصري مجموعته، معتبرًا أن ذلك سيمنحه أفضلية في الأدوار التالية، حتى في حال مواجهة منتخبات قوية مثل الأرجنتين.