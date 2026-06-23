قال الدكتور محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، إن المنتخب الوطني لا يزال يمتلك أوراقا قوية لم تُستخدم بعد في مشواره بالمونديال، معربا عن أمله في أن يمثل عمر مرموش إضافة قوية للفريق في المباريات المقبلة حال ظهوره بشكل جيد.

وأشاد خلال برنامج "بالورقة والقلم" مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "Ten"، بالتألق اللافت للمهاجم الشاب حمزة عبد الكريم، مشيرا إلى إثباته في كل مشاركة أنه "رهان قوي جدًا" لحسام حسن.

وأبدى استغرابه إزاء تعرض المدير الفني للمنتخب للانتقادات بسبب اختياره لمهاجم شاب، قائلا: "لما برشلونة اختارت حمزة عبد الكريم كان حلو، ولما حسام حسن اختاره بقى وحش!".

ونوه أن معظم نجوم الكرة المصرية مثل الخطيب وحسام حسن وعماد متعب بدأوا مسيرتهم الدولية في سن مبكرة، مشيرا إلى تقديم حمزة عبد الكريم أداء رائعا خلال دقائق مشاركته.

واستشهد برهان حسام حسن الناجح أيضا على زيكو لاعب نادي بيراميدز، لافتا إلى أن هناك نجوما مثل أحمد فتوح، ومموش وتريزيجيه، وزيزو لم يقدموا كل ما لديهم بعد، وينتظر منهم أداء أعلى في الجولات المقبلة.

وأثنى على حارس المنتخب مصطفى شوبير، مشيدا بأدائه القوي وقدرته المتميزة على اللعب بالقدم وعقليته الناضجة، قائلا: "أتوقع احترافه بعد كأس العالم".

وأشار إلى لقطة إصرار المدافع حسام عبد المجيد على إكمال اللعب أمام نيوزيلندا رغم الإصابة، معتبرا أن هذا السلوك نابع من قيم الولاء والانتماء والمسئولية تجاه الجمهور.

وأكد أن حسام حسن نجح في إعادة الروح للمنتخب وربط اللاعبين بمشاعر الملايين الذين ينتظرون الفرحة، لافتا إلى المشهد الاستثنائي لسهر الأسر المصرية من الساعة الرابعة حتى السادسة صباحا لمتابعة مباريات الفراعنة.

ووجه التحية للمدير الفني حسام حسن، والقائد محمد صلاح، وجميع لاعبي المنتخب المصري، مثنيا على الجماهير المصرية التي زحفت خلف الفريق في ملاعب كندا وسياتل بالولايات المتحدة.