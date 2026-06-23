قال جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، إن الطموحات ارتفعت بعد الأداء الكبير لمنتخب مصر في بطولة كأس العالم، مشيرا إلى أن اللاعبين لا يشغلهم من يشارك، والجميع يشجع من في الملعب بروح الفريق.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن هذه العقيدة تقود إلى تحقيق إنجازات لم تحدث من قبل، مشيدا بالانضباط الواضح بين النسخة الحالية للمنتخب والمشاركة السابقة.

وتابع: "الكابتن إبراهيم حسن، قافل على لاعبيه بشكل كبير، ورأينا الاختلاف الواضح ما بين كأس العالم الحالي وكأس العالم الماضي، هناك فعلا التزام، والالتزام دائما هو هذا الذي يوصل لأهداف كبيرة إلى أبعد مدى"، مشيرا إلى أن المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم يوفر كل عناصر النجاح لحسام حسن كل الحرية في الاختيار ولا توجد مشكلة في الاختلاف طالما أنها للصالح العام.

وأوضح أن "ما دام الاختلاف للصالح العام ليس هناك مشكلة نختلف، شيء طبيعي لا بد أن نختلف، ولكن كيفية إدارة الاختلاف هي هذه كانت مشكلتنا قبل ذلك، نختلف من ناحية شخصية وليس للصالح العام".

وشدد على أن "منتخبنا يتفق على هدف وإن كان كبيرا نقدر أن نحققه، ليس فقط الصعود والتأهل للدور الثاني، ولكن إن شاء الله نقدر أن نذهب أبعد من الدور الثاني".

وأضاف أن فرحة الجمهور في الشوارع تبرهن أن الرياضة تجمع الشعب المصري، مشيدا بمشهد الأندية ومراكز الشباب التي فتحت أبوابها فجرا للجماهير، وجمال منطقة المشجعين الرائعة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد أن تدوينة الرئيس عبد الفتاح السيسي في السادسة صباحا كانت "الأكثر تفاعلا"، مؤكدا أن كرة القدم تجاوزت كونها رياضة وصناعة لتصبح أداة وقوة ناعمة قادرة على التأثير والوصول لأشياء كثيرة.