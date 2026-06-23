ميسي يتوج بجائزة رجل مباراة الأرجنتين والنمسا في المونديال

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توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة رجل مباراة الأرجنتين والنمسا، التي أُقيمت مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة العاشرة ببطولة كأس العالم 2026.

وقاد ميسي منتخب بلاده لتحقيق الفوز بهدفين دون رد، بعدما سجل ثنائية اللقاء، ليمنح “راقصو التانجو” انتصارهم الثاني على التوالي في دور المجموعات.

وواصل ميسي تحطيم الأرقام القياسية، حيث انفرد بصدارة الهدافين التاريخيين لبطولة كأس العالم برصيد 18 هدفًا.

كما ضمن المنتخب الأرجنتيني التأهل رسميًا إلى دور الـ32 من البطولة، بعد تحقيقه انتصارين متتاليين في الجولتين الأولى والثانية.