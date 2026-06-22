قال مأمون سويدان، المحافظ بديوان عام الرئاسة الفلسطينية، إن مبدأ التزام الولايات المتحدة الأمريكية بأمن إسرائيل قد لا يتغير على المدى القريب، لكنه قد يشهد تحولات على المدى المتوسط أو البعيد، مشددًا على ضرورة استغلال العرب للمتغيرات الحالية على الساحة الدولية وأن هناك فرصة حقيقية متاحة.

وأضاف "سويدان" عبر برنامج "العالم غدًا" على القناة الأولى، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية طالما أكدت على دعمها لإسرائيل، وأن غياب الغطاء الأمريكي سيمنع بقاء إسرائيل ويؤدي إلى انهيارها، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول دائمًا: أنه "لولا أمريكا لما عاشت إسرائيل"، مردفًا أن الكل يدرك هذه الحقيقة، خاصة أن واشنطن توفر لها دعمًا سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا وقانونيًا في المحافل الدولية.

وأشار إلى أن هناك “تصدعات حقيقية” ومتغيرات تحدث على الساحة الأمريكية، معتبرًا أن هذه المرحلة تمثل لحظة فارقة للفلسطينيين والعرب والعالم الإسلامي، لافتًا إلى أن العالم يدرك أن "اللوبي الصهيوني" -جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل- المتحكم في مفاصل الإدارة الأمريكية تأثيره السلبي ينعكس على العالم بأكمله.

وأكد أن المطلوب عربيًا هو إعادة تنظيم النفوذ العربي واستغلال الإمكانيات المتاحة لإعادة صياغة العلاقة مع الإدارة الأمريكية، بما يحقق مصالح وحقوق الشعوب العربية.

وأردف أن الدول العربية تمتلك كل المقومات، سواء الموارد الاقتصادية لدى دول الخليج أو الموقع الاستراتيجي وخطوط التجارة العالمية والممرات الحيوية التي تمتلكها دول المنطقة، مؤكدًا أن المنطقة العربية قادرة على التأثير في السياسات الدولية إذا وُحدت الجهود.

وقال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، إنه لا يثق بأي دولة، بما في ذلك إسرائيل، عندما يتعلق الأمر بالعلاقات الدولية والدبلوماسية، مبينا أنّ لكل دولة احتياجات مختلفة.