أعرب الإعلامي تامر أمين، عن سعادته الكبيرة بفوز منتخب مصر على نظيره النيوزيلندي بنتيجة 3-1، مؤكدًا أن هذا الانتصار يمثل لحظة تاريخية طال انتظارها من جانب المصريين.

وقال أمين، خلال تقديمه برنامج «آخر النهار» عبر قناة «النهار»، اليوم الإثنين: «لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة.. مليار مبروك يا مصريين، ولساني معقود من شدة الفرحة، وأسأل الله أن يديمها علينا. منذ الصباح وأنا عاجز عن التعبير بالشكل الكافي عن حجم السعادة التي أنعم الله بها على الشعب المصري كله».

وأضاف أن المصريين عاشوا حالة استثنائية من الفرح والتلاحم، قائلًا: «شعب كامل اجتمع على قلب رجل واحد. انتظرنا وصبرنا كثيرًا من أجل هذه اللحظة، فهناك أجيال عاشت ورحلت دون أن ترى مصر تحقق الفوز في كأس العالم، وملايين تابعوا نسخًا عديدة من البطولة دون أن يشهدوا هذا الإنجاز».

واستكمل أن الفوز جاء مصحوبًا بأداء رائع وطاقة مصرية استثنائية، خاصة في الشوط الثاني، واصفًا ما حدث بأنه «ملحمة بكل تفاصيلها».

وأشار إلى أن مشاهد الجماهير داخل مصر عكست حجم الانتماء الوطني، رغم أن موعد المباراة كان في وقت مبكر من اليوم، موضحًا أن المصريين حرصوا على متابعة المباراة في كل مكان، سواء في المنازل أو المقاهي أو الأندية أو في «الفان زون» بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لإدراكهم أن قميص المنتخب رمز للوطن والانتماء.

وأردف: «الناس مدركة أن البلد في مهمة قومية، ولازم ندعمها ونشجعها وندعي لها.. هي دي مصر»، واصفًا يوم المباراة، الموافق 22 يونيو الجاري، بأنه «لحظة للتاريخ يجب أن تُؤرخ، فقد شهدنا مظاهرة مليونية في حب مصر ومنتخبها».

ولفت إلى أنه شعر بفخر شديد وهو يشاهد الحضور الجماهيري المصري، قائلًا: «كنت مبهورًا.. المصريون ملأوا المدرجات، وكأن المنتخب يخوض المباراة في استاد القاهرة».

وأكد أن إحدى الرسائل التي ربما وجهها المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، للاعبين بين الشوطين لتحفيزهم كانت: «ماذا تريدون أكثر من ذلك لتقدموا أفضل ما لديكم؟.. انظروا إلى المدرجات».

ووجه التحية للجماهير المصرية في الخارج، مشيدًا بما قدمه اللاعبون والجهاز الفني، مؤكدًا أن المصريين في الخارج يستحقون كل الاحترام، وأن ما تحقق كان ملحمة حقيقية، وأن حسام حسن يستحق الكثير من التقدير على ما قدمه.

وحقق منتخب مصر قفزة في التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعدما تقدم ثلاثة مراكز عقب فوزه على نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وتمكن «الفراعنة» من تحقيق الفوز على منتخب نيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة في البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر جدول ترتيب المجموعة السابعة، مواصلًا مشواره بقوة نحو التأهل إلى الدور التالي.