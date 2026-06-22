شهد مسرح التليفزيون بمبنى ماسبيرو، مساء أمس الأحد، حفلا موسيقيا يونانيا بمناسبة يوم الموسيقى العالمي، وذلك بحضور الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والسفير اليوناني في القاهرة نيكولاس باباجورجيو، والمخرج مجدي لاشين، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام، وعدد من الشخصيات العامة من الوزراء والسفراء وقيادات ماسبيرو ونخبة من الفنانين ونجوم الإعلام المصري.

الحفل الذي قدمته على المسرح الإعلامية ليلى عمر، بدأت فعالياته بالسلام الوطني لكل من مصر واليونان، وكلمات ترحيب من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وكلمة السفير اليوناني، وذلك قبل الإعلان عن تكريم اسم الفنان الراحل عبدالحليم حافظ وإهدائه وسام ماسبيرو، والذي تسلمه الفنان محمد شبانة، نجل شقيق العندليب.

وعلى مدار ساعتين عزفت الفرقة الموسيقية اليونانية عددا من المقطوعات والأغنيات اليونانية الشهيرة.

وكان مسرح التليفزيون بمبنى ماسبيرو قد شهد استعدادات مكثفة لهذا الحفل، والذي أقيم في إطار التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام والسفارة اليونانية بالقاهرة، والتي رشحت واحدة من أشهر الفرق الموسيقية اليونانية لإحياء الاحتفال بيوم الموسيقى العالمي في قلب القاهرة.

وكان رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قد التقى في وقت سابق السفير اليوناني نيقولاوس باباجيورجيو، وقام بدعوته لزيارة مسرح ماسبيرو، حيث تم الاتفاق على إقامة حفل للموسيقى اليونانية على مسرح التليفزيون في إطار احتفال الهيئة والسفارة بيوم الموسيقى العالمي.

ومن جانبه أكد المخرج محمد الجوهري، رئيس التليفزيون، توفير أفضل إمكانات المسرح لاستضافة هذا الحدث الفني المهم، مبديا سعادته بالتعاون مع الفنانين والمبدعين اليونانيين.