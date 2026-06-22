تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صباح الاثنين، مقطع فيديو للإعلامي عمرو أديب، من حلقة برنامجه «الحكاية»، التي أذيعت أمس الأحد، وتوقع فيها أن تشهد مباراة مصر ونيوزيلندا تسجيل 3 أهداف.

وقال الإعلامي خلال تقديمه لحلقة برنامجه، إنه لا يعلم تحديدًا ما إذا كانت المباراة ستشهد تسجيل 3 أهداف، أم سينجح المنتخب المصري في إحراز الأهداف الثلاثة، وهو ما تحقق بالفعل بفوز الفراعنة بنتيجة 3 – 1.

وأضاف: «مش عارف ليه من الصبح شايف قدامي 3، هل هما رقم الأهداف اللي هيدخلوا خلال الماتش، إحنا هنجيب 3 أهداف.. معرفش، ممكن 3 لاعيبة هيعملوا شيء جامد»، بحسب تعبيره.

وفي تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، بعد انتهاء المباراة، أعرب أديب، عن سعادته بالنتيجة، قائلًا إن المنتخب الوطني حقق «انتصارًا تاريخيًا ملحميًا».

وكتب: «انتصار تاريخي ملحمي تعود من الهزيمة إلى النصر بالتلاتة بالتلاتة. تعود كل الحقائق ساطعة، مصر قوية، وصلاح جامد، وهاني مجهود، وزيكو موهوب، وشوبير مضمون، وتريزيجيه لا يعرف الكلل ولا الملل، مبروك حسام، مبروك مصر، وصباحية مباركة، ومش خسارة السهر لغاية آخر الكاس، وغني يا ابني يا مصر بتعمليها ازااااي».

وحقق منتخب مصر فوزًا ثمينًا ومستحقًا على نظيره النيوزيلندي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فانكوفر بكندا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، ليحصد «الفراعنة» أول انتصار لهم في النسخة الحالية من المونديال، تحت قيادة المدير الفني حسام حسن.