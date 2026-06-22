رئيس وزراء باكستان: مباحثات إيران وأمريكا عقدت في جو إيجابي وأسفرت عن تقدم مشجع

شريف: الاتفاق على تشكيل لجنة رفيعة المستوى للإشراف السياسي وبدء جولة من المحادثات التقنية

قال رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، إن أول اجتماع للجنة رفيعة المستوى بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا «اُختتم بنجاح».

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الاثنين، أن «المناقشات عُقدت في جوٍّ إيجابي وبنّاء، وأسفرت عن تقدّم مُشجّع».

وأشار إلى الاتفاق على خارطة طريق نحو اتفاق نهائي خلال 60 يومًا، وتشكيل لجنة رفيعة المستوى للإشراف السياسي، وبدء جولة أخرى من المحادثات الفنية.

وأشاد بقيادة الولايات المتحدة وإيران لالتزامهما المُستمر بالانخراط البناء في المحادثات، متوجهًا بالشكر إلى جميع الدول الشقيقة والصديقة على دعمها في دفع هذه العملية التاريخية قُدُمًا.

وتوجه بالشكر إلى دولة قطر لدعمها الحاسم في تهيئة الظروف اللازمة لانطلاق هذه المفاوضات، وكذلك الحكومة السويسرية على تيسيرها استضافة هذه المحادثات.

وثمن جهود قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، الذي قال إنها ساهمت في إنجاح هذه المحادثات، وإحراز تقدم في الملف.

وشدد على أن «باكستان ستواصل أداء دورها النزيه والمخلص في تعزيز الحوار والدبلوماسية نحو حل سلمي ودائم».