الحرس الثوري الإيراني: مجتبى خامنئي منح الإذن بالتفاوض مع أمريكا من موقع القوة

قال نائب الشئون السياسية في الحرس الثوري الإيراني يدالله جواني، إن المرشد مجتبى خامنئي، وبعد تحديد شروط إيران، قد منح الإذن بـ«التفاوض من موقع العزة والقوة»، مؤكدًا أن رسالته الأخيرة لا تعني معارضة المفاوضات.

وبحسب ما نشره موقع «إيران إنترناشيونال»، صباح الاثنين، أوضح جواني، أن بعض الأشخاص فسّروا رسالة خامنئي الأخيرة وفق ما يتوافق مع رغباتهم، واعتبروها دليلًا على رفضه مبدأ التفاوض.

واعتبر أن هذا الاستنتاج القائل إن «لا تفاوض مع أمريكا من حيث المبدأ» غير صحيح، على حد تعبيره، لأن «النظام كان منخرطًا في التفاوض».

وذكر أن إيران قررت مواصلة الحرب وفق منطق يقوم على أن «العدو يجب أن يتعرض لقدر كافٍ من الضرر»، حتى يكون مستعدًا للتفاوض وفق شروط طهران، وليس شروطه هو.

وأشار نائب الشئون السياسية في الحرس الثوري الإيراني، إلى أن «الولايات المتحدة طالبت بوقف إطلاق النار والتفاوض بعد فشلها في تحقيق أهدافها.

وأوضح أن سياسة النظام تقوم على إدارة الحرب التي حققت فيها إيران «النصر» في الميدان العسكري، ونقلها إلى طاولة المفاوضات وفق «شروطها ومطالبها الخاصة»، بحسب تعبيره.

وأعلن الوسطاء انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بين مسئولين كبار من الولايات المتحدة وإيران في سويسرا اليوم الاثنين، وذلك بعد بداية متوترة اتسمت بإعلان طهران إغلاقها مضيق هرمز مرة أخرى، وتكرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتهديداته باستئناف الهجمات على إيران.

وجاء في بيان مشترك صادر عن الدولتين الوسيطتين، قطر وباكستان، أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على خارطة طريق للتوصل ‌إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما.

ووفقا للبيان، الذي أصدرته وزارة الخارجية القطرية، ستستمر المحادثات الفنية طوال بقية الأسبوع في منتجع بورجنشتوك الجبلي السويسري المملوك لقطر.

وأضاف البيان أن الأطراف اتفقت على آلية لإنهاء القتال في لبنان، وفتحت خط اتصال للمساعدة في ضمان مرور آمن للسفن التجارية عبر المضيق المتنازع عليه.