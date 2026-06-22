مسئول إعلامي ألماني يدعو لفرض ضريبة على شركات التكنولوجيا الكبرى لدعم الصحافة المحلية

دعا أعلى مسئول لتنظيم الإعلام في ألمانيا تورستن شميجه، إلى إلزام المنصات الرقمية الكبرى بالمساهمة ماليا في حماية التنوع الإعلامي المحلي.

وقال شميجه، في مقابلة نشرتها صحيفة "أوجسبورجر ألجماينه" الألمانية اليوم الاثنين: "لماذا لا يعود جزء مناسب من العائدات إلى الجهات التي تحقق المنصات الكبرى في النهاية أرباحها الاقتصادية من محتواها؟".

وأكد شميجه، أن الدور الديمقراطي الذي تؤديه وسائل الإعلام المحلية "هائل"، وأضاف: "الصحافة المحلية ليست أمرا تكميليا، بل هي بنية تحتية ديمقراطية".

ويترأس شميجه، مؤتمر مديري هيئات الإعلام في الولايات الألمانية، الذي يتولى الإشراف على مزودي خدمات الإذاعة والتلفزيون الخاصة والمنصات الإلكترونية وتعزيز عملهم، كما يشغل منصب رئيس هيئة الإشراف البافارية للإعلام (بي إل إم).

وأعرب شميجه، عن مخاوفه من تراجع التنوع الإعلامي، مشيرا إلى أن فرص تحقيق الإيرادات في السوق المفتوحة محدودة بشكل خاص على المستوى المحلي.

وأضاف أن تمويل الإعلام المحلي من خلال الإعلانات وحدها لم يعد كافيا، وقال: "لذلك يجب أن يصل إسهام دعم التنوع تحديدا إلى الأماكن التي قد يختفي فيها هذا التنوع لولا ذلك".

ويعد موضوع دعم وسائل الإعلام بأموال تأتي من شركات الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية العملاقة محل جدل منذ فترة طويلة.

ويدفع وزير الدولة الألماني لشئون الإعلام، فولفرام فايمر، باتجاه فرض ضريبة رقمية على مستوى ألمانيا، إلا أن هذا المقترح يواجه خلافات داخل الائتلاف الحاكم.

ومن بين المعارضين لهذا التوجه رئيس حكومة ولاية بافاريا وزعيم الحزب المسيحي الاجتماعي ماركوس زودر.

ورأى شميجه، أن فكرة فرض ضريبة رقمية تبدو "منطقية" من وجهة نظر قطاع الإعلام، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى وجود عقبات ينبغي تجاوزها قبل تطبيقها.