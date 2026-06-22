النائب إسلام قرطام يرفض الموازنة: كنت أتمنى الحكومة تغير الخطة زي ما المنتخب عمل في كأس العالم

• الموازنة لا تلبي احتياجات المواطنين وتتجاهل أزمة الديون

أعلن النائب إسلام قرطام رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أنها لا تلبي احتياجات المواطنين ولا تتعامل مع التحديات الاقتصادية الحقيقية التي تواجه البلاد، وعلى رأسها أزمة الديون وتكلفة خدمتها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، حيث استهل كلمته قائلًا: المنتخب كان متأخرًا في بداية المباراة بكأس العالم أمام نيوزيلندا.. لكنه نجح في تحقيق الفوز بعد تغيير الخطة، مضيفًا: "كنت أتمنى الحكومة تغير الخطة علشان نشوف موازنة مختلفة".

وأكد قرطام أن الموازنة الحالية لا تقدم حلولًا جذرية للأزمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحكومة اقترضت نحو 4 تريليونات جنيه، وتعود مجددًا لطلب المزيد من القروض، معتبرًا أن ذلك يعني "دينًا جديدًا لسداد دين قديم"، وهو ما يفاقم أعباء الدين العام ويزيد الضغوط على المالية العامة للدولة.

وحذر عضو مجلس النواب من المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة، موضحًا أن زيادة الفائدة بنسبة 1% فقط تضيف نحو 120 مليار جنيه أعباءً إضافية على الموازنة، الأمر الذي يستدعي وضع خطط أكثر فاعلية للحد من الاعتماد على الاقتراض.

كما تطرق النائب إلى ملف الأجور ومستوى المعيشة، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور البالغ 8 آلاف جنيه يعادل نحو 5 دولارات يوميًا، متسائلًا عن مدى كفايته لتلبية احتياجات المواطنين في ظل الارتفاع المستمر للأسعار، وأضاف: "حتى لو قبلناها، مين يضمن أن الأسعار مترتفعش؟".