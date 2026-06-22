أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بمسيرة رجل الأعمال المهندس أحمد عز، في قطاع الصناعة، مشيرا إلى نجاحه في بناء قلعة صناعية في صناعة الصلب التي تُعد من أعقد الصناعات.

وقال خلال برنامج برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten": "المهندس أحمد عز رجل صناعة عالمي، تجلس معه أقسم بالله تسمع منه علوما حقيقية، لديه اطلاع عالمي على كل ما يدور في صناعة الصلب، عندما يتحدث عن صناعة الصلب يتحدث كخبير عالمي وبأرقام وبمعلومات وبعلم، رجل دارس وحافظ عمله، صنايعي وخبير في شغلته، ليس على مستوى مصر أو الإقليم لكن مستوى عالمي".

ودعا إلى تبني مبادرة سنوية لتكريم أكبر مصدر في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، قائلا: "إحنا بيننا دلوقتي ناس مش مدينهم حقهم، نحن لا نعطي هؤلاء الناس حقها، أنا أتحدث عن ناس يصنعون عملا معتبرا في مجالات موجودة ونراها الآن أمامنا، يعني أحمد عز يصدر بـ 2 مليار دولار مثلا أو أكثر أو أقل، وهو أكبر مصدر مصري أعتقد".

وشدد على ضرورة منح قلادة أو وسام للمصدر الأول في مصر للوصول إلى حلم الـ 100 مليار دولار صادرات، قائلا: "أنا أقول لوزير الصناعة، وأقول للدكتور مصطفى مدبولي، لكي يكون هناك قدوة، نريد أن نقيم كل سنة أو في موسم ما وأقول المصدر الأول في مصر، أكبر شركة صدرت في مصر بكام؟ يقول لي 2 مليار، لازم يأخذ قلادة، يأخذ وساما لكي أشجعه".

وتساءل: "الرجل أو الشركة أو المجموعة التي صدرت رقم واحد بمليار أو اثنين مليار أو ثلاثة مليارات أو خمسة، مش المفروض أقول له متشكرين وأكرمه من باب تشجيع الآخرين؟!".

كما دعا إلى لتكريم "الممول رقم واحد" من دافعي الضرائب في مصر، قائلا: "أنا أقول لوزير المالية من الممول الذي عندك رقم واحد الذي دفع ضرائب؟ لكي نكرمه، لكي نعطيه وساما، نعطيه قلادة، نقول له شكرا لك، يا مصريين هذا الرجل عمل وكسب ودفع للدولة ضرائب رقم واحد في مصر من دافعي الضرائب، والآخر أكثر شخص صادرات، المفروض أكرم هؤلاء الناس ".