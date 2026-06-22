الفنانة السورية مرام علي: سعاد حسني مثلي الأعلى وأوقات الناس يشبهونني بها

قالت الفنانة السورية مرام علي، أن الأداء التمثيلي يتطور ويختلف باختلاف الحقب الزمنية، مشيرة إلى أن طريقتها في التمثيل حاليا تختلف تماما عما كانت عليه قبل عشر سنوات.

وأعربت خلال مقابلة تلفزيونية مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر "دي إم سي" عن إعجابها الشديد بنجمات الزمن الجميل في السينما المصرية، مشيرة إلى أن الفنانة الراحلة سعاد حسني "مثلها الأعلى" والفنانة المفضلة لديها.

وأبدت عشقها لطريقة أدائها وشكلها المتميز، معقبة: "أوقات يشبهوني بها لكن مش كثير، ودائما يقولون لي إن عينك مثل سعاد حسني".

وأشارت إلى ارتباطها بنجوم الجيل الذهبي، مثل حسين فهمي، نور الشريف، محمود ياسين، محمود عبد العزيز، والزعيم عادل إمام، منذ طفولتها المبكرة، موضحة أن الجمهور السوري كان وما زال شديد التعلق بالدراما والسينما المصرية، وكانت والدتها تحرص على مشاهدة الأفلام المصرية باستمرار.

وأكدت أنها تتابع "الدور الحلو والعمل الجيد" بصفة عامة في الوقت الحالي، موضحة أن لكل منهن مدرسة خاصة في الأداء.

وأعربت عن إعجابها الخاص بالفنانة ياسمين عبد العزيز، لافتة إلى أنها كانت تحرص على متابعة كل أفلامها منذ صغرها، باعتبارها من أبرز نجمات الجيل الحالي.