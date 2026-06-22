يخوض منتخب مصر مواجهة حاسمة أمام نظيره نيوزيلندا في الساعات الأولى من صباح اليوم، في لقاء قد يحمل طابعًا تاريخيًا للفراعنة، حال تحقيق الفوز الذي سيضع الفريق على أعتاب التأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

وجاءت حسابات المجموعة السابعة لتمنح المنتخب المصري فرصة ذهبية قبل لقاء الفجر، بعد تعادل بلجيكا وإيران سلبيًا في الجولة الثانية، وهي النتيجة التي أعادت رسم ملامح المجموعة وأبقت جميع المنتخبات في دائرة المنافسة.

وبهذا التعادل، رفع منتخب إيران رصيده إلى نقطتين في صدارة الترتيب بالتساوي مع بلجيكا، بينما يمتلك كل من مصر ونيوزيلندا نقطة واحدة من مباراة واحدة، لتصبح كل الاحتمالات مفتوحة قبل المواجهات الحاسمة.

ويضع هذا السيناريو منتخب مصر أمام فرصة لا تُعوض، حيث إن الفوز على نيوزيلندا سيمنح “الفراعنة” 4 نقاط كاملة، وهي حصيلة قد تضمن لهم التأهل رسميًا إلى الدور المقبل، حتى في حال الخسارة أمام إيران في الجولة الأخيرة، وذلك عبر بوابة أفضل الثوالث.

ويعزز هذا الاحتمال من أهمية اللقاء، الذي لم يعد مجرد مواجهة عادية في دور المجموعات، بل مباراة مفصلية قد تعيد كتابة تاريخ الكرة المصرية في كأس العالم، حال نجاح الفريق في العبور إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخه.

وفي الجولة ذاتها، شهدت مباراة بلجيكا وإيران لحظات مثيرة، حيث أحرز مهدي طارمي هدفًا لصالح إيران في الدقيقة 26، قبل أن يتم إلغاؤه بعد العودة إلى تقنية الفيديو بداعي التسلل، في قرار حرم المنتخب الإيراني من التقدم المبكر.

كما شهدت المباراة حالة طرد لمدافع بلجيكا في الدقيقة 66، ما زاد من إثارة المواجهة وأثر على شكل المنافسة داخل المجموعة.

من جانبه، يستعد منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن لخوض اللقاء بكامل تركيزه، معتمدًا على مجموعة من العناصر الأساسية وعلى رأسها محمد صلاح، في محاولة لتحقيق الفوز المطلوب ومواصلة المشوار المونديالي بثبات.

وتحمل مواجهة نيوزيلندا طابعًا حاسمًا، حيث يدخلها المنتخب المصري بشعار “لا بديل عن الفوز”، في ظل طموحات جماهيرية كبيرة برؤية الفراعنة في الأدوار المتقدمة من البطولة العالمية.