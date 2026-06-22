رئيس «الريف المصري الجديد»: تجهيز أكثر من 7600 فدان بالمرحلة الأولى لمبادرة «مزرعتك في مصر»

قال اللواء عمرو عبدالوهاب، رئيس شركة تنمية الريف المصري الجديد، إن الشركة وقّعت برتوكولي تعاون مع عدد من البنوك المصرية، ومنها البنك الأهلي، الزراعي، وبنك مصر.

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء الأحد، إلى توزيع أراضي مشروع المليون ونصف فدان بأكثر من 7 محافظات، على النحو التالي، 300ألف فدان بمنطقة المغرة، مليون فدان بمنطقة سهل المنيا الغربي، وما يتجاوز الـ85 ألف فدان بتوشكى.

وتابع أن المشروع يضم أيضًا نحو 300 ألف فدان المغرة بمحافظة مرسى مطروح وسيوة، بالإضافة إلى 25 ألف فدان بمنطقة الطور.

وأوضح تعاقدهم مع ما يتجاوز الـ6350 شركة للعمل بهذه المشروعات، بإجمالي 29 ألفًا و500 عميل، لافتًا إلى فائدة البرتوكولات الموقّعة مع مختلف البنوك بهذا الملف.

ودعاء العملاء للاستفادة من هذه البرتوكولات عبر تدعيم عمليات التنمية، ومستلزمات الإنتاج، حفر الآباء، وشراء المعدات، وبناء المنشآت، معلقًا: «دا البرتكول الأولاني».

وأكمل: «أنت لما بتشوف بتصدق وكل لما بتصدق بتصدق قد كدا التحديات اللي بتقابل الناس وقد كدا شغفهم».

وتطرق إلى البروتوكول الثاني المُخصص للمصريين بالخارج، موضحًا تعاونهم مع وزارة الخارجية، ورعايتهم لمؤتمر المصريين بالخارج، والذي عُقدت نسخته الأولى أغسطس الماضي.

وأكمل: «حطينا إيدنا في إيدين وزارة الخارجية الموقرة ومضينا برتوكول وبقينا الراعي الرسمي لمؤتمر المصريين في الخارج».

وذكر إعلانهم عن مبادرة "مزرعتك في مصر" خلال فعاليات المؤتمر، والمُقامة بأحد المناطق الواعدة، مؤكدًا اهتمامهم بالشبكات الأساسية والبنية التحتية، وتجهيزهم خلال عام لأكثر من7600 فدان بالمرحلة الأولى للمبادرة بالآبار والطرق، وغيرها

واختتم قائلًا: «المؤتمر دا اتعمل في أول 8 السنة اللي فاتت وأعلنا وطرحنا مبادرة مزرعتك في مصر في منطقة من المناطق الواعدة الموجودة عندنا وطبعًا موضوع الشبكات الأساسية والبنية التحتية دا مهم جدًا».

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