أمريكا: مقتل 7 وإصابة العشرات في سلسلة إطلاق نار خلال مطلع الأسبوع بشيكاغو

قالت الشرطة الأمريكية، إن سلسلة من حوادث إطلاق النار في شيكاغو أسفرت عن إصابة 38 شخصا على الأقل ومقتل 7 آخرين منذ مساء أمس الأول الجمعة، ما دفع الرئيس دونالد ترامب إلى تجديد دعوته لتدخل عسكري في ثالث أكبر مدينة في البلاد.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" صباح اليوم الأحد: "لماذا لا يتصل بي حاكم (ولاية إلينوي) بريتزكر لطلب المساعدة؟ يمكنني جعل شيكاغو مدينة آمنة خلال شهر واحد، وخلال سنة واحدة، ستصبح واحدة من أكثر المدن أمانا."

ولم يصدر مكتب حاكم ولاية إلينوي، جيه. بي. بريتزكر، المرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية لعام 2028 عن الحزب الديمقراطي والذي رفض مرارا دعوات ترامب لتدخل عسكري، ردا فوريا على طلب للتعليق.

وفي عهد ترامب، تم نشر قوات الحرس الوطني في مهام لمكافحة الجريمة في مدن يقودها ديمقراطيون، من بينها نيو أورليانز وواشنطن العاصمة وممفيس بولاية تينيسي.

ورغم أن بيانات شرطة شيكاغو تُظهر زيادة طفيفة في حوادث إطلاق النار مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، فإن معدلات الجريمة العنيفة شهدت عموما تراجعا في المدينة خلال السنوات القليلة الماضية، بالتوازي مع اتجاهات وطنية عامة.

وتشير معلومات أولية شاركتها شرطة شيكاغو إلى وقوع نحو عشرين حادث إطلاق نار على الأقل منذ الساعة 5 مساء أمس الأول الجمعة.

ومن بين القتلى جراء إطلاق النار شاب يبلغ من العمر 21 عاما أُصيب برصاصة في الصدر، اليوم الأحد، وشاب يبلغ 18 عاما أُصيب برصاصة في منطقة الإبط مساء أمس السبت، ورجل يبلغ 50 عاما أُصيب برصاصة في الصدر أمس الأول الجمعة.

وأفادت الشرطة بأن 12 شخصا على الأقل كانوا ضمن حشد في أحد شوارع شيكاغو أُصيبوا بطلقات نارية مساء أول أمس الجمعة، بعدما توقفت سيارة رياضية ذات دفع رباعي وبدأ شخصان كانا بداخلها في إطلاق النار.