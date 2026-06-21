إيران تنفي ادعاءات أمريكية بشأن محاولة سفر شخص تابع للحرس الثوري ضمن بعثة كأس العالم

أكد الاتحاد الإيراني لكرة القدم اليوم الأحد، أن الادعاءات الأمريكية بأن شخصا له صلات بالحرس الثوري الإسلامي حاول الانضمام إلى رحلة طيران المنتخب الإيراني المتجهة إلى الولايات المتحدة أمس السبت هي "ادعاءات مضللة ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

وقال ماركواين مولين، وزير الأمن الداخلي الأمريكي لشبكة "فوكس نيوز" في وقت سابق اليوم الأحد، إن شخصا انتحل صفة رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم حاول صعود طائرة الفريق المتجهة إلى لوس أنجليس من المكسيك لمواجهة بلجيكا ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة لمونديال 2026، ولكن تم منعه من القيام بذلك.

ولم يذكر مولين اسم الرجل، لكنه قال إن لديه "صلات مباشرة" بالحرس الثوري الإسلامي، وهو الأمر الذي رفضه الاتحاد الإيراني لكرة القدم تماما، علما بأن رئيس الاتحاد الإيراني هو مهدي تاج.

وذكر الاتحاد الإيراني في بيان: "يدين الاتحاد الإيراني لكرة القدم بشدة التصريحات الصادرة عن ماركواين مولين، وزير الأمن الداخلي الأمريكي، بشأن رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم وأعضاء الوفد الرسمي للمنتخب الوطني، ويعتبرها سلسلة من الادعاءات الكاذبة والمضللة والتي لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

وأضاف البيان أن "الادعاء بأن ممثلا رسميا للاتحاد الإيراني لكرة القدم حاول صعود رحلة طيران لدخول الولايات المتحدة بالأمس وتم منعه من ذلك هو كذبة صريحة ولا يمكن إنكارها، وهذا الادعاء لا أساس له من الصحة لدرجة أن من أطلقوه يدركون جيدا أن مثل هذا الحادث لم يحدث أصلا".

وأكد البيان أنه "من المؤسف أن يلجأ مسئول أمريكي كبير إلى نشر تصريحات كاذبة ومعلومات مضللة من أجل تبرير القيود المفروضة على أعضاء وفد المنتخب الإيراني".

وأوضح البيان: "عندما يتم توجيه اتهام محدد وقابل للتحقق ومستهدف بشكل فردي، ويكون هذا الاتهام باطلا من أساسه، فإن ذلك يثير تساؤلات طبيعية حول مصداقية الاتهامات الأخرى أيضا".

وأكد مولين في وقت سابق: "عندما بدأنا في إجراء البحث عنه، تبين أنه تم تعيينه في منصبه فقط منذ عام 2022، ولم نسمح له بصعود الطائرة". مضيفا: "الرجل الذي حاول صعود الطائرة بالأمس كانت لديه صلات مباشرة بالحرس الثوري الإسلامي".