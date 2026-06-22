مهدي طارمي: التعادل مع بلجيكا مثل الخسارة وسنراقب مباراة مصر ونيوزيلندا

وصف مهدي طارمي، مهاجم منتخب إيران، التعادل مع منتخب بلجيكا بالخسارة، متمسكًا بفرص التأهل للدور الثاني من كأس العالم خلال المباراة المقبلة أمام مصر في ختام دور المجموعات.

وتعادل المنتخب الإيراني مع نظيره البلجيكي بدون أهداف في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الأحد، على ملعب لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسجل مهدي طارمي هدفًا في الدقيقة 25 من عمر المباراة ألغاه الحكم بسبب وجود تسلل بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد.

وقال مهدي طارمي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «بي إن سبورتس»: «إذا سألتموني فنحن سعداء، لست سعيدا بالتعادل مع بلجيكا لأنه بعد الطرد كان يجب أن نلعب بشكل أفضل وسنحت لنا فرصًا للتسجيل».

وأضاف: «لا أقصد أننا قدمنا أداءً سيئًا، ولكن لم نتسم بالشراسة الكافية، بل كنا دفاعيين.. حاولت تقديم أفضل ما لدي لفريقي، ولم أكن محظوظًا أمام بلجيكا، ولكن هذا وارد في كرة القدم، ونتطلع للمباراة القادمة وسنرى ما سيحدث».

وتابع: «قلت لزملائي بعد مباراة بلجيكا لم نتعادل بل خسرنا، بالنسبة لي لقد خسرنا.. لقد تعادلنا بسبب عقليتنا، إذا كان لدينا خبرة أكبر لحققنا الفوز.. أنا ممتن للعمل الجاد لزملائي منذ بداية البطولة».

وأتم: «أملنا قائم في التأهل، وقد نفوز في المباراة القادمة ونتصدر المجموعة، وسنراقب أيضا ما سيحدث في مباراة مصر ونيوزيلندا».

وتجمع المباراة الثانية في المجموعة السابعة بين المنتخب الوطني المصري ونظيره منتخب نيوزيلندا في الرابعة فجر اليوم، الإثنين، في مدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية.